شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحسم مصير ثنائى الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم ثنائى فريق الأهلى لفحص طبى، اليوم الأربعاء، لحسم موقفهم النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى المقرر لها غداً الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وخاض حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم برنامجا تدريبيا منفرد بسبب الإجهاد العضلى أمس الثلاثاء، وأوضح جهاز الأهلى أن حالة الثنائى البدنية والطبية جيدة وسوف يخضعان لفحص طبى قبل مران اليوم لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة إنبى القادمة فى الدورى.

وغاب حمدى فتحى عن قائمة الأهلى أمام بيراميدز، فيما شارك محمد عبد المنعم فى المباراة قبل أن يستبدل قبل نهاية أحداث الشوط الثانى.

وكان الأهلى قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء غد الخميس على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.