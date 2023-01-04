شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلتقى التشيك فى معسكر فرنسا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد، اليوم الأربعاء، مع نظيره التشيك بالدورة الودية التى يخوضها الفراعنة بمعسكر فرنسا استعدادا لبطولة العالم بالسويد وبولندا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع فرنسا يوم 7 يناير الجارى، حيث توجه منتخب اليد أمس إلى فرنسا بالزى الرسمى تمهيدا للدخول فى المعسكر.

وبعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبى بفرنسا قبل التوجه إلى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

جاءت قائمة المنتخب كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلى) – محمد على (سينفين الإسبانى).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الرومانى) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلى).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسى) – أكريم يسرى (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلى) – مهاب سعيد (الأهلى).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجرى) – أحمد خيرى (الأهلى) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسى) – سيف الدرع (ليموج الفرنسى).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الرومانى) – إبراهيم المصرى (الأهلى) – أحمد عادل (الأهلى) – شادى خليل (الزمالك).

ومن المقرر أن يتم استبعاد لاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد فى بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وخضوعه لعملية جراحية فى برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023..

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلى - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردى - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.