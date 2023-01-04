شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف اليوم طلائع الجيش بحثا عن الفوز الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد الاسكندرية، فى إطار ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط فاركو أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما خطف طلائع الجيش تعادلا ثمينا أمام حرس الحدود بهدفين لمثله بعد التأخر بهدفين نظيفين.

يسعى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق فاركو، إلى تحقيق الفوز الأول له مع الفريق والثانى لفاركو فى الدورى هذا الموسم، وطالب لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الطلائع، مؤكدا أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

يحتل فريق فاركو المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

فى المقابل، عكف محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة حرس الحدود لمنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري، ووجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه بصعوبة مباراة فاركو، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.