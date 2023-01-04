شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات عن وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطفت الإعلامية وئام الدخيل الأنظار بعد إدارتها لأول حوار مع كريستيانو رونالدو عقب انضمامه إلى صفوف النصر السعودي.

وقدَّم النصر لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغالي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، قبل أن يتم تقديمه في ملعب "مرسول بارك" أمام حشد كبير من الجماهير.

ونالت وئام الدخيل مقدمة المؤتمر الصحفي الثناء من العديد من المتابعين بسبب طريقتها في التقديم، كما تحدثت اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، لتضع بصمتها بفضل احترافيتها.

وخرجت وئام عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي لتشارك متابعينها صورة "سيلفي" التقطها رفقة كريستيانو رونالدو بعد نهاية المؤتمر الصحفي، وعلَّقت قائلة: "صورة للتاريخ".

كما تحدثت الإعلامية السعودية عن إدارتها لأول حوار مع كريستيانو رونالدو، قائلة: "أكثر من مجرد لاعب، وهو أكبر صفقة رياضية تاريخية للكرة السعودية، وسعيدة بإدارة الحوار مع هذا اللاعب الأسطوري وتقديمه للعالم كلاعب نادي النصر السعودي، من هنا، من الرياض عاصمة بلادي".

من هي وئام الدخيل؟

وئام الدخيل هي صحفية ومذيعة سعودية من مواليد 1989.

وتعرف وئام الدخيل نفسها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بأنها عضو مجلس إدارة جمعية "إعلام"، وتزايد عدد متابعينها على المنصة حتى تجاوز 21 ألفا.

تخرَّجت وئام من قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والتحقت بمكتب صحيفة الحياة في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز "الجزيرة" للتدريب الإعلامي التابع للقناة القطرية، دون أن تظهر على شاشتها في العام 2013.

باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، وكانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها، وفي العام التالي عام 2014، انضمت إلى قناة روتانا خليجية، حيث عملت في برنامج القناة "سيدتي".

وفي 2018، أصبحت وئام الدخيل أول سيدة تقدم نشر الأخبار الرئيسية على التلفزيون الرسمي السعودي.

وكان رونالدو أعرب في المؤتمر الصحفي الذي قدمته وئام الدخيل عن سعادته بالقدوم للسعودية واللعب لنادي النصر، مشيرا إلى أنه يجد الدعم من عائلته وكذلك الجماهير.

وقال رونالدو: "يمكنني القول الآن أن عدة أندية في البرازيل وأستراليا وأمريكا وحتى في البرتغال حاولت التوقيع معي، لكنني منحت كلمة لهذا النادي، وأشعر بسعادة أنا وعائلتي هنا في السعودية وأريد اللعب وتحقيق البطولات والاستمتاع بكرة القدم مع الجماهير".

وأضاف: "شعوري جيد، اتخذت قرارا كبيرا لحياتي وفي كرة القدم، كما ذكرت سابقا، عملي انتهى في أوروبا، فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية في القارة وبالنسبة لي أخوض تحديا جديدا".

وأتم صاحب الـ37 عاما قائلا: "أنا لاعب فريد من نوعي، حطمت كل الأرقام في أوروبا، لذا أرغب في تحطيم بعض الأرقام هنا، و‏لا يهمني ما يقوله الأشخاص عن انتقالي للسعودية".

يذكر أن رونالدو انتقل إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحصل النجم البرتغالي مع فريقه السعودي على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2025، وسيتقاضى بموجبه مبلغ 200 مليون يورو سنويا، حسب التقارير.

احتفلت جماهير النصر السعودي مساء أمس الثلاثاء، بوصول الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا للفريق.

وكان النادي السعودي قد أبرم صفقة تاريخية بضم رونالدو مجانا لمدة عامين ونصف، مستغلا رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

ووقع صاحب الـ37 عاما عقده مع "العالمي" على هامش مؤتمر صحفي، عقده النادي مساء الثلاثاء، قبل تقديمه للجماهير بملعب "مرسول بارك".

واحتشدت جماهير النصر في معقل الفريق، للاحتفال بارتداء رونالدو قميص "العالمي" في لحظة تاريخية ستظل عالقة في أذهان مشجعي الفريق لسنوات طويلة.

ووجد رونالدو استقبالا مهيبا بمجرد وصوله للسعودية يوم الإثنين الماضي، فضلا عن احتفاء الجماهير به بترديد اسمه أثناء التقديم.

وأعاد النصر لاعبه الجديد 14 عاما للخلف، مكررا سيناريو استقباله الأسطوري داخل ملعب سانتياجو برنابيو بمجرد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عام 2009.

الهداف التاريخي لكرة القدم انضم للريال حينها من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 94 مليون يورو، ليقرر النادي فتح ملعبه العريق لاستقبال الجماهير المرحبة بـ "الدون".

أفضل لاعب في العالم حينها وجد نفسه وسط مدرجات مليئة بالجماهير، في ملعب يتسع لنحو 80 ألف مشجع.