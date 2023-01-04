تفاصيل مشادة فيريرا وأسامه نبيه في مباراة الزمالك وأسوان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجدى عبد الغني، تفاصيل خلاف البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، وذلك عقب مواجهة الفارس الأبيض مع أسوان، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح فريق "زهرة الجنوب".

وقال عبدالغني، خلال تقديم برنامجه "مع البلدوزر"، إن الأزمة بين الطرفين جاءت بعدما تواجد أسامة نبيه في المنطقة الفنية لإدارة مباراة أسوان، ووجه اللاعبين في الكرة الثابتة التي نفذها أحمد زيزو وسجل منها حسام عبد المجيد هدف تقليص الفارق مع أسوان.

وأضاف الإعلامي أن فيريرا وجه العتاب لأسامه نبيه بسبب تواجده في المنطقة الفنية دون أن يأذن له المدرب.

وتابع أنه عقب انتهاء المباراة، دخل فيريرا في مشادة مع أسامة نبيه بسبب تلك الواقعة، حيث تطرق الأمر لتهديد فيريرا لنبيه بأنه سيطيح به من الجهاز الفني.

وأشار مجدي عبدالغني إلى أن أسامة نبيه لجأ لرئيس النادي، مرتضى منصور، حيث قدم شكوى ضد فيريرا بسبب تلك الواقعة.