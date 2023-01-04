خلال حفل استقبال رونالدو.. جورجينا تتحدث بالعربية: «هلا ومرحبا»

الشارقة - اميمة ياسر -

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الثلاثاء، الأنظار في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت جورجينا وهي تلقي التحية على الجمهور بكلمات الترحيب العربية.

وقالت جورجينا لمشجعي النصر: "هلا ومرحبا".

ووصلت جورجينا إلى ملعب "مرسول بارك" صحبة أبناء رونالدو، الذي تم تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب رسمي في صفوف نادي النصر السعودي، وسط حضور جماهيري غفير.

ونال كريستيانو رونالدو استقبالا أسطوريا من قبل الجماهير الحاضرة في الملعب، التي ظلت تهتف بإسمه بمجرد دخوله أرضية الملعب، فيما قال لهم باللغة العربي: "أنا عالمي".