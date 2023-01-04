شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مواجهة اليوم بالقسم الثانى.. 8 لقاءات ببحرى واثنتان بالصعيد وواحدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الأربعاء، 11 مواجهة قوية فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من القسم الثانى، 8 لقاءات فى بحرى بين بايونيزر مع كفر الشيخ، الأوليمبى مع سبورتنج، جمهورية شبين مع بروكسى، أبوقير مع طنطا، الحمام مع دكرنس، المنصورة مع هلال الضبعة، بلدية المحلة مع المجد، المصرى بالسلوم مع نبروه، ومباراتان فى الصعيد بين ملوى مع شبان قنا، وديروط مع أسمنت أسيوط، ولقاء وحيد فى القاهرة بين زد مع منتخب السويس.

يحل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى برصيد 23 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الحمام صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل سعيد صبحى المدير الفنى لدكرنس فى العودة بالثلاث نقاط لمواصلة الصدارة، فيما يسعى الحمام لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى إسقاط المتصدر.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، فريق المجد السكندرى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف لاقتناص الثلاث نقاط وانتظار هدية من الحمام، فيما يأمل إبراهيم سعيد فى اقتناص أول فوز له مع المجد.

ويحل فريق كفر الشيخ الرابع برصيد 21 نقطة، ضيفا على فريق بايونيرز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، ويأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى العودة بالفوز وتضييق الخناق على دكرنس المتصدر، فيما يسعى عيد مرازيق فى تحقيق الفوز فى ضربة البداية مع بايونيرز.

وفى نفس التوقيت يلعب الأوليمبى مع سبورتنج، جمهورية شبين مع بروكسى، أبوقير مع طنطا، المنصورة مع هلال الضبعة، المصرى بالسلوم مع نبروه.

وفى مجموعة الصعيد، يواجه فريق ملوى مع شبان قنا، وديروط مع أسمنت أسيوط، على أن تستكمل مباريات الأسبوع غدا الخميس.

وتفتتح مباريات الأسبوع الثالث عشر فى مجموعة القاهرة اليوم بمواجهة زد مع منتخب السويس، على أن تستكمل مباريات الأسبوع غدا الخميس.