شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصحح أخطاء لاعبى الزمالك أمام أسوان قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين التى وقعوا فيها فى لقاء أسوان والتى كلفتهم الخسارة بهدفين مقابل هدف وأدت لتراجع ترتيب الفريق للمركز الثانى برصيد 24 نقطة عقب فوز الأهلى على بيراميدز بثلاثية نظيفة وارتفاع رصيده إلى 27 نقطة.

كان الزمالك قد خسر مباراة أسوان فى كبرى مفاجآت بطولة الدورى بهدفين مقابل هدف بعد أداء سئ من جانب لاعبى الفريق الأبيض طوال أحداث المباراة بالرغم من مشاركة جميع اللاعبين الذين نجحوا فى تحقيق الإنتصارات الأخيرة للفريق.

ومن أهم الأخطاء التى سيحاول فيريرا تصحيحها قبل لقاء الداخلية غدا الهفوات الدفاعية والتمركز الخاطئ أمام مرمى محمد عواد والذى أدى لدخول هدفين من أخطاء ذاتية حيث أحرز أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق هدف الإسماعيلى الوحيد فى لقاء الفريق الجولة قبل الماضية ، كما أحرز محمد عبد الغنى مدافع الفريق هدف أسوان الأول من خطأ فادح أيضا داخل منطقة الجزاء.

كما سيحاول فيريرا بعلاج قلة التركيز الذى يصاحب بعض اللاعبين أثناء المباريات وتسبب فى إحراز أهداف سهلة فى مرمى الفريق الأبيض وتقهقر ترتيبه فى جدول المسابقة .