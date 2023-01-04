شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكر بطولة الأمم الأفريقية بقائمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على الدخول في معسكر مغلق يناير الجاري بقائمتين حيث تنص لائحة البطولة على قائمة من 21 لاعبا فقط، لكن الجهاز الفني استقر على الدخول في المعسكر بـ6 لاعبين فوق القائمة واعتبارهم قائمة اضافية تحسبا لأي ظروف.

وقرر المدير الفني الدخول في المعسكر بوقت مبكرا والاستمرار فيه حتى انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر بداية من 19 فبراير المقبل.

وطلب جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وسلَّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر لاتحاد الكرة، وفند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية، كما فسر تفاصيل المعسكر وخطة الجهاز لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.

وخسر منتخب مصر للشباب من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذى جمعهما فى ختام معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وقبلها خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0.