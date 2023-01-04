شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر و عمار حمدي قبل مشاركة اللاعب فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع عمار حمدى لاعب خط الوسط بالفريق طالبه خلالها بالتركيز في التدريبات مؤكداً أنه سيمنحه فرصة المشاركة مع الفريق بشكل تدريجى بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وبدأ عمار حمدي يحظى باهتمام وإشادة الجهاز الفني للأهلي، بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد فى التدريبات الجماعية الأخيرة، وكذلك فى المباراة الودية التي أقيمت بملعب التتش وخسر فيها الاهلى من منتخب غانا للمحليين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويتحسس عمار حمدى طريق العودة للتألق في المستطيل الأخضر مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي حيث شارك اللاعب مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة.