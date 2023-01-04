شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة ودية للإسماعيلي ضد مستقبل القاهرة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة مباراة ودية اليوم الأربعاء ضد مستقبل القاهرة فى إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري العام.

حيث يحل الدراويش ضيفًا على الفريق السكندري يوم الأحد المقبل بالإسكندرية فى إطار الجولة الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعي ” ميدو ” وجهازه المعاون لتجهيز البدلاء والمستبعدين عن مواجهة الفريق التى ستقام اليوم أمام البنك الأهلي من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع عناصر الدراويش تمهيدًا للإستعانة بأي منهم فى أي وقت خلال اللقاءات المقبلة.