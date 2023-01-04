شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 23 نقطة، متفوقا على الثلاثى بلدية المحلة والمنصورة وكفر الشيخ أصحاب الـ21 نقطة بفارق نقطتين، بعد مرور 12 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

ترتيب مجموعة بحرى قبل مباريات اليوم..

1 دكرنس 23 نقطة

2 بلدية المحلة 21 نقطة

3 المنصورة 21 نقطة

4 كفر الشيخ 21 نقطة

5 طنطا 19 نقاط

6 جمهورية شبين 19 نقاط

7 أبو قير للأسمدة 19 نقطة

8 بروكسى 18 نقطة

9 اتحاد نبروه 16 نقطة

10 سبورتنج 14 نقطة

11 الحمام 13 نقطة

12 الأوليمبى 12 نقطة

13 هلال الضبعة 12 نقطة

14 المجد 12 نقطة

15 بايونيرز 4 نقاط

16 المصرى بالسلوم 4 نقاط

يحل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى برصيد 23 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الحمام صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل سعيد صبحى المدير الفنى لدكرنس فى العودة بالثلاث نقاط لمواصلة الصدارة، فيما يسعى الحمام لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى إسقاط المتصدر.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة، فريق المجد السكندرى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف لاقتناص الثلاث نقاط وانتظار هدية من الحمام، فيما يأمل إبراهيم سعيد فى اقتناص أول فوز له مع المجد.

ويحل فريق كفر الشيخ الرابع برصيد 21 نقطة، ضيفا على فريق بايونيرز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، ويأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى العودة بالفوز وتضييق الخناق على دكرنس المتصدر، فيما يسعى عيد مرازيق فى تحقيق الفوز فى ضربة البداية مع بايونيرز.

وفى نفس التوقيت يلعب الأوليمبى مع سبورتنج، جمهورية شبين مع بروكسى، أبوقير مع طنطا، المنصورة مع هلال الضبعة، المصرى بالسلوم مع نبروه.