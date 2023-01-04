محمود جابر يحدد 23 يناير موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر منتخب الشباب قبل أمم افريقيا

القاهرة - سامية سيد - حدد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب، يوم 23 يناير الجارى موعدا لإنطلاق المعسكر المقبل للفراعنة الصغار والذى يعتبر الأخير قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب فى مصر والتى تنطلق يوم 19 فبراير القادم.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين، أن المنتخب يقع فى مجموعة صعبة ولكن قادرون على التأهل من المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وقال محمود جابر: "نقع في مجموعة صعبة ولكن قادرين على التأهل، ونملك لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق نتائج جيدة".وأضاف مدرب منتخب الشباب: "التجربة الودية امام منتخب غانا المحليين مفيدة جدا وقدمنا مباراة ودية قوية وراض على مستوى الفريق".

وتابع: "نادي إنبي التزم باتفاقه معنا وأرسل لاعبيه عقب مواجهة أسوان، والإصابة بشد في العضلة الضامة منعت أحمد شريف لاعب فاركو من الانضمام للمنتخب ".

وأوضح محمود جابر: "أتابع بشكل مستمر المنتخبات التى معنا في المجموعة لكي أقف على نقاط القوة والضعف لديهم، والسنغال ونيجيريا وموزمبيق فرق مميزة جدا ولكن أثق في لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "أتمنى أن يكون الدعم الجماهيري بشكل كبير في مصر، وخاطبنا أكثر من 25 لاعبا مصريا محترفا في أوروبا للانضمام للمنتخب ومنهم من ظهر معنا وآخر لم يحالفه الحظ، وأتابع جميع اللاعبين وسنضم أي لاعب يحقق فارق مع المنتخب".