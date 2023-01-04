شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليس الزمالك فقط.. قرار يصدم الجميع في مصر باستثناء فريق واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا مفاجئا صدم الجميع باستثناء فريق واحد في الدوري المصري الممتاز.

وأشار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عبر بيان رسمي بعد اجتماعه الثلاثاء، إلى عدم السماح بالقيد لجميع الأندية، إلا بعد سداد مديونياتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبالتالي ستكون الأندية بحاجة إلى سداد مديونياتها لاتحاد الكرة حتى تتمكن من قيد الصفقات التي ستقوم بضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير/ كانون الثاني.

ورغم أن اتحاد الكرة لم يكشف عن أسماء تلك الأندية التي عليها مديونيات لصالح الاتحاد، إلا أن مصدر مسؤول باتحاد الكرة كشف في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري مفاجأة عن هويتها.

وقال المصدر: "جميع أندية الدوري عليها مديونيات لصالح الاتحاد، باستثناء نادٍ واحد وهو فيوتشر".

وأشار المصدر إلى أن أندية الدوري المصري الممتاز الباقية وعددها 17 ناديا، لن تتمكن من قيد أي لاعب جديد في قائمتها، إلا بعد سداد مديونياتها لاتحاد الكرة.

ولم يتم الكشف حجم تلك المديونيات المالية وخاصة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث كشف النادي الأبيض في وقت سابق أنها وصلت إلى ملايين الجنيهات في ظل الحجز على أرصدته.

وجاء ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الأهلي من إتمام صفقتين لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث أصبح على وشك الحصول على خدمات التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي والغاني عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي.