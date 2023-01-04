شكرا لقرائتكم خبر عن الغانى العزيز يعقوبو يصل القاهرة للكشف الطبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الغانى العزيز يعقوبو، مهاجم ريو آفى البرتغالى، إلى القاهرة، من أجل الخضوع للكشف الطبى فى القلعة الحمراء، تمهيدًا للإعلان عن ضمه بشكل رسمى.

وأتم مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم ونجحوا فى حسم الصفقة، من فريق ريو آفى البرتغالى لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالى لضم العزيز يعقوبو صاحب الـ24 عامًا بعدما تألق اللاعب خال الموسم الجارى مع ريو آفى، حيث سجل 6 أهداف فى 14 مباراة خاضها فى الموسم الجارى من الدورى البرتغالى كما صنع 3 أهداف.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قال إن الغاني عبد العزيز يعقوبو لاعب نادي ريو آفي البرتغالي واحد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في الميركاتو الشتوي، جاء ذلك بعد أن تمت مراجعة مشوار اللاعب فنيًّا وبدنيًّا مع ناديه على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أنه وفقًا للنظام المعمول به في النادي عند التعاقد مع أي لاعب جديد فقد تم الاتفاق مع يعقوبو على الحضور للقاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، وإذا اجتاز اللاعب الغاني الجوانب الطبية التي يقوم بالإشراف عليها الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، سوف يقوم النادي بإتمام إجراءات التعاقد معه.