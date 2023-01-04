شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
كان الزمالك قد خسر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية والتى أدت لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثانى بجدول الترتيب .
من ناحية أخرى يدرس فيريرا عودة مصطفى الزنارى لقلب دفاع الفريق بجانب حسام عبد المجيد بدلا من محمد عبد الغنى ، بالإضافة للتفكير للدفع بسيد نيمار فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حمزة المثلوثى من أجل عودة القوة لخط الدفاع الذى أصبح يعانى الكثير فى المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء الدفاعية .
وكان فريق أسوان حقق فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، الماضى، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.
بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.