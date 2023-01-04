شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية غدا فى الجولة الثانية عشر للدورى ، وقد حذر فيريرا لاعبيه من ضياع النقاط السهلة مثلما حدث فى اللقاء الماضى أمام أسوان ، مؤكدا لهم أنه لن يسمح بضياع النقاط ، مشيرا أن الأمل مازال موجودا من أجل الفوز ببطولة الدورى للعام الثالث على التوالى .

كان الزمالك قد خسر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية والتى أدت لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثانى بجدول الترتيب .

من ناحية أخرى يدرس فيريرا عودة مصطفى الزنارى لقلب دفاع الفريق بجانب حسام عبد المجيد بدلا من محمد عبد الغنى ، بالإضافة للتفكير للدفع بسيد نيمار فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حمزة المثلوثى من أجل عودة القوة لخط الدفاع الذى أصبح يعانى الكثير فى المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء الدفاعية .