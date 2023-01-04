شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مباريات الجولة الثالثة لتحديد مراكز دورى السلة من التاسع للسادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى سوبر السلة رجال للمراكز من التاسع للسادس عشر والتى تقام بنظام الذهاب والعودة.

ويلتقى اليوم هليوبوليس مع الاولمبى ، و الطيران مع القناة، والزهور مع دسوق ، وأصحاب الجياد مع سبورتنج.

وجاء ترتيب الفرق بعد أول جولتين بوجود الطيران فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، يليه سبورتنج وهليوبوليس على الترتيب ، بنفس رصيد النقاط ثم الزهور 3 نقاط في المركز الثانى عشر ، ومعه أصحاب الجياد بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر .

ويحل القناة في المركز الرابع عشر برصيد نقطتان فقط بعد الخسارة في المواجهتين التي خاضهما ، ثم الاولمبى نقطتان أيضا في الخامس عشر ، و أخيرا دسوق في المركز السادس عشر.