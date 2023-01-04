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اليوم مباريات الجولة الثالثة لتحديد مراكز دورى السلة من التاسع للسادس عشر

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى سوبر السلة رجال للمراكز من التاسع للسادس عشر  والتى تقام بنظام الذهاب والعودة. 

 

ويلتقى اليوم هليوبوليس مع الاولمبى   ، و الطيران مع القناة،  والزهور مع دسوق ، وأصحاب الجياد مع سبورتنج.

 

وجاء ترتيب الفرق بعد أول جولتين بوجود الطيران فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، يليه سبورتنج وهليوبوليس على الترتيب ،  بنفس رصيد النقاط ثم  الزهور 3 نقاط في المركز الثانى عشر ، ومعه أصحاب الجياد بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر .

 

ويحل القناة في المركز الرابع عشر برصيد نقطتان فقط بعد الخسارة في المواجهتين التي خاضهما ، ثم الاولمبى  نقطتان أيضا في الخامس عشر ، و أخيرا دسوق في المركز السادس عشر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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