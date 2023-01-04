موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير الليلة ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.

3- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

6- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.