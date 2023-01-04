شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقارير عن القياسات البدنية للاعبين الدوليين كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، متقديم تقارير شهرية عن اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم الانضمام لمعسكرات المنتخب تحت قيادته.

ويرغب فيتوريا في الوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل معسكر شهر مارس، ومعرفة مدى انتظام اللاعبين بالبرنامج البدني والغذائي، بعدما لاحظ انخفاض لياقة بعض اللعبين في الفترة الأخيرة.

ووضع فيتوريا عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في معسكري سبتمبر ونوفمبر تخت الاختبار لتحديد مسيرهم من المعسكر المقبل بعد انخفاض مستواهم الفني والبدني.

في سياق متصل، تحدث روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، عن كواليس تعاقده مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومقارنة الدورى المصرى مع الدوري السعودى، فضلا عن رأيه فى انضمام البرتغالى كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودى.

وأجرى فيتوريا حديثاً مطولاً مع صحيفة "O Jogo" البرتغالية قائلا، "أول تصرف فعلته عند قدومى للقاهرة هو زيارة الأندية الموجودة فى الدوري الممتاز، لاستيعاب الجوانب الإيجابية والمشاكل التى تشعر بها الأندية من أجل وضع خطة للتطوير، يجب أن أشارك كمدرب للمنتخب فى تطوير الأندية، وليس الرغبة فقط فى كرة القدم، لا يوجد أى يقين على الإطلاق إذا كنا سنفى بالعقد، النتائج هى القاعدة، هذه هى الأهداف".

وأضاف فيتوريا، "تواصلت مع فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك الذى يعرف الكثير فى مصر، لقد كان بطلًا للدوري الموسم الماضي، أعطاني عصارة خبرته فى كرة القدم المصرية، كما تحدثت مع ريكاردو سواريز مدرب الأهلي السابق".