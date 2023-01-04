شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما على أعتاب الدورى السعودى.. والاتحاد السكندرى يطلب ضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ابدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني موافقته علي رحيل اللاعب.

ويمتلك يوسف أوباما عرضان من الدورى السعودي بحيث ينتقل لاحدهما علي سبيل الاستعارة بنية الشراء، وهو ما رحب به مسئولي الزمالك وينتظرون وصول العرض الرسمي للتفاوض حول المقابل المادي للصفقة.

في الوقت ذاته يمتلك أوباما عرضًا من نادي الاتحاد السكندري، الذي ابدي رغبته في الحصول علي خدمات اللاعب ورحب أوباما بالعرض، خاصة وانه يرتبط بعلاقة جيدة مع جمهور زعيم الثغر ومجلس إدارته، ومن المنتظر إن يتم تحديد وجهة اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.