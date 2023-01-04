شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة أنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة مساء غداً الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأهلي مرانه الأخير على ملعبه بستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويستمر غياب الخماسى أكرم توفيق وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو ومصطفى شوبير عن الاهلى في مباراة انبى بسبب الإصابة حيث أجري أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويشكو بيرسى تاو من تمزق بالعضلة الضامة، وأصيب مصطفى شوبير بقطع فى غضروف الركبة.