شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: عصبية فيريرا طبيعية ومشفق على لاعبى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى، المدير الفنى لأسوان، أنه سعيد بالمستوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبوه أمام الزمالك واستطاعوا تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وتقديم مستوى رائع، مؤكدا أن حالة الحب والألفة بين اللاعبين هى من صنعت المستوى القوى الذى يشاهده الجميع فى الوقت الحالى.

وأضاف الرمادى فى تصريحات لملعب أون أنه مشفق فقط على المجهود البدنى الذى يبذله اللاعبون من خلال ضغط المباريات وكثرة السفريات بين أسوان والقاهرة وباقى المحافظات بسبب بعد المسافات، مؤكدا أنه يحاول عمل استشفاء سريع بين المباريات من أجل تجهيز اللاعبين سريعا.

وعن أصعب المباريات التى خاضها أسوان حتى الآن أكد أيمن الرمادى أن الـ25 دقيقة من الشوط الثانى فى لقاء فريقه أمام فيوتشر تعد الأصعب، بالإضافة لجزء من مباراة سموحة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن جميع المباريات صعبة نظرا لتقارب المستوى الفنى بين جميع الفرق، وعن مستقبل الفريق أكد المدير الفنى لزهرة الجنوب أنه يسعى حاليا للحصول على أكبر عدد من النقاط من أجل تأمين نفسه وضمان البقاء بالدورى ثم التفكير فى المرحلة المقبلة عن الحصول على مركز مشرف بالدورى.

واعترف أيمن الرمادى أنه هو من ذهب لفيريرا المدير الفنى للزمالك عقب نهاية المباراة بينهما، وأن ما حدث لم يكن كما صوره البعض، مؤكدا أن الرجل هنأه بالفوز وطالبه باللعب بنفس المستوى فى قادم المباريات، وأن انفعاله يأتى بسبب خسارته لثلاث نقاط فى مسابقة الدورى، مبديا الرمادى تقديره الكامل للبروفيسور البرتغالى، ومؤكدا أن انفعاله أمر طبيعى.