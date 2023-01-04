شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الداخلية يستعير مدافع إيسترن كومبانى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الداخلية بشكل رسمى، استعارة أحمد داهش، ظهير أيسر فريق إيسترن كومبانى في الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأنهى مسئولو الداخلية الاتفاق مع مسئولى إيسترن كومبانى على استعارة أحمد الداهش لنهاية الموسم ودفعوا المقابل وحصلوا على بطاقة اللاعب للاستعانة به أمام الزمالك غدا الخميس، خاصة أن اللاعب يشارك مع ايسترن بشكل أساسى.

وتلقى فريق الداخلية هزيمة أمام فريق المصرى بهدف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى باستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد المصري للنقطة 14 فى المركز الثامن، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 8 فى المركز الـ15.

سجل الهدف مروان حمدى لاعب المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 38 من أحداث المباراة، وجاء الهدف بعد تسديدة من عمرو السعداوى ردت من القائم الأيمن فتسلمها مروان حمدي سكنت منتصف المرمى.

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة الزمالك اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز.