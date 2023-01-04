شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن استعارة حسام حسن مقابل إعارة خالد عبد الفتاح للأهلى بنية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، استعارة حسام حسن مهاجم الأهلى لمدة 6 أشهر مقابل إعارة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق السكندرى للأهلى لنهاية الموسم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك أن سموحة نجح فى استعارة حسام حسن مهاجم الأهلى لنهاية الموسم، مقابل استعارة الأهلى للظهير الأيمن خالد عبد الفتاح لنهاية الموسم مع أحقية الشراء فى نهاية الموسم.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.