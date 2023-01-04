ريال مدريد يتأهل بصعوبة إلى الدور الـ16 من كأس إسبانيا

المنامة - ياسر ابراهيم -

عبر ريال مدريد بصعوبة إلى الدور الـ16 من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه كاسيرينيو من الدرجة الرابعة الثلاثاء بهدف البرازيلي رودريغو.



وتحتم على النادي الملكي الانتظار حتى الدقيقة 69 ولحظة تألق من رودريغو الذي قام بفاصل مهاري وتوغل إلى داخل المنطقة بين لاعبَين وسدد كرة لولبية في المرمى.



ولعب فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من النجوم أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط لوكا مودريتش والالماني توني كروس.



وتأهل أيضًا الثلاثاء الى الدور الـ16 كل من فالنسيا وإسبانيول وفياريال وليفانتي وسويتا وسبورتينغ خيخون.



(فرانس برس)