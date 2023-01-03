«مستحيل هؤلاء الجمهور يكون شعب أسوان الحقيقي» .. مرتضى منصور: إزاي شيكابالا يتشتم في بلده

الشارقة - اميمة ياسر - رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، بشان استقبال لاعبي الفريق الأبيض في مواجهة أمس الإثنين.

وكان الشافعي صالح قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن بعثة فريق الزمالك حصلت على أفضل ترحيب في مدينة أسوان، وشعب أسوان معروف بحسن الاستقبال للضيوف دائمًا.

وعلق منصور على تلك التصريحات، قائلا: «الزمالك تعرض للإهانة في أسوان، وأنا مش مع رئيس النادي أن تمت معاملتنا جيدًا، ومستحيل هؤلاء الجمهور يكون شعب أسوان الحقيقي».

وأضاف رئيس الزمالك: «إزاي شيكابالا يتشتم في بلده، أنت مقولتش الحقيقة ولادنا اتهانوا في أسوان، واتضربوا كمان قدام حضرتك دول عيال متأجرين من المنافس».

وأتم: «الجميع يعلم أن شيكابالا بيخرج عن شعوره لما يتعرض للسب، وكيف يتم سبابه في بلده أسوان، وما حدث اليوم كان غريبًا».