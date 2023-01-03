حان وقت تحد جديد في آسيا.. رونالدو يعلق على انضمامه للنصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - قال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا لصفوف النصر، إنه فخور بقرار الانضمام إلى الفريق السعودي، مؤكدا أنه حان وقت تحدى جديد فى آسيا.

وقال رونالدو فى المؤتمر الصحفى لتقديمه لاعبا جديدا فى فريق النصر السعودى "فخور باتخاذ هذا القرار المهم والكبير في حياتي، في أوروبا فزت بكل شيء، تحد جديد أخوضه في آسيا بعد أن لعبت في أكبر الأندية العالمية".

وأضاف رونالدو "العديد من الأندية حاولت التوقيع معي، من البرازيل، البرتغال، أستراليا، لكنني أعطيت كلمتي لهذه النادي وأنا فخور بهذه الفرصة"، وتابع: "شعوري جيد هنا في السعودية وأنا فخور بنفسي وبقراراتي".

وأكد النجم البرتغالى، أنه يعرف قوة المنافسة فى الدوري السعودي، مشيرا إلى أن جاهز للإستمتاع بكرة القدم مع فريقه الجديد.

وقال رونالدو: "أعرف قوة المنافسة في الدوري السعودي، وأنا جاهز لأستمتع بلعب كرة القدم"، مضيفا "جئت إلى هنا لأفوز وألعب وأستمتع وأكون جزءاً هذا المجتمع وثقافته".

وأضاف رونالدو: "كرة القدم أصبحت مختلفة على سبيل المثال، كأس العالم شهدت الكثير من المفاجآت من منتخبات آسيوية وإفريقية، بطل كأس العالم خسر أمام المنتخب السعودي".

وواصل النجم البرتغالى تصريحاته قائلا "عائلتي دعمتني في قراري وخاصة أطفالي والترحيب بنا كان رائعاً، هذه فرصة عظيمة لتغيير عقلية الجيل الجديد"، مضيفا "أنا لاعب فريد، حطمت كل الأرقام وهناك وأريد تحطيم الأرقام هنا أيضا".