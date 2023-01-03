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الامارات | "أنا عالمي".. رونالدو يصرخ بأعلى صوته باللغة العربية (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرخ البرتغالي باللغة العربية، خلال تقديمه اليوم الثلاثاء، لجمهور ناديه الجديد النصر السعودي في ملعب "مرسول بارك" في الرياض، وقال بأعلى صوته مرتين: "أنا عالمي"، وذلك نسبة للنادي النصراوي الملعب بـ"العالمي".

وظهر رونالدو للمرة الأولى بقميص النصر السعودي أمام آلاف من الجماهير والنصراوية التي هتفت طويلاً للاعبها الأسطوري الجديد.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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