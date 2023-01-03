الامارات | "أنا عالمي".. رونالدو يصرخ بأعلى صوته باللغة العربية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرخ البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية، خلال تقديمه اليوم الثلاثاء، لجمهور ناديه الجديد النصر السعودي في ملعب "مرسول بارك" في الرياض، وقال بأعلى صوته مرتين: "أنا عالمي"، وذلك نسبة للنادي النصراوي الملعب بـ"العالمي".

وظهر رونالدو للمرة الأولى بقميص النصر السعودي أمام آلاف من الجماهير السعودية والنصراوية التي هتفت طويلاً للاعبها الأسطوري الجديد.