الامارات | أول تصريح لرونالدو بعد التوقع للنصر.. "لا يهمني ما يقوله الجمهور الأوروبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه فخور بقراره الانتقال إلى نادي النصر السعودي بعد الترحيب الكبير الذي وجده خلال الحفل الأسطوري لتقديمه لاعباً لـ"العالمي"، مشيراً إلى أن عائلته دعمته في اتخاذ قراره باللعب في آسيا بعد فترة طوريلة قضاها في الملاعب الأوروبية.

وأضاف رونالدو في مؤتمر صحافي خلال تقديمه للجماهير السعودية والنصراوية على ملعب "مرسول بارك" اليوم الثلاثاء: "فخور باتخاذ هذا القرار المهم في حياتي.. تحد جديد أخوضه في آسيا بعد أن لعبت في أكبر الأندية العالمية"

وتابع: "ممتن لنادي النصر اعطائي الفرصة للعب معهم، بالإضافة للتاثير ولعب دور إيجابي على المجتمع الرياضي.. أخذت دعماً من عائلتي بهذا القرار، رغم اني تلقيت العديد من العروض للعب في أوروبا والبرتغال وأستراليا وأميركا ولكن أعطيت كلمتي للنصر".

وختم: "لا يهمني ما يقوله الجمهور الأوروبي.. هذا قراري وأتمنى النجاح، وجاهز للعب من بعد غد مع النصر".