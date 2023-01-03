الامارات | الكشف عن نتيجة الفحص الطبي لرونالدو في الرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عن نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له بعد انتقاله لصفوف النصر السعودي لموسمين مقابل 500 مليون يورو.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "الانتهاء من الكشف الطبي بنجاح".

ويقدم نادي النصر لاعبه البالغ من العمر 37 عاما والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، على ملعب "مرسول بارك"، بعد وصوله مساء الاثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الاثنين، وسط أجواء ماطرة وباردة، استعدادا لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو على عقد مع النصر حتى يونيو 2025 تقدر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي، إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه السابق ومدربه الهولندي إريك تن هاخ.