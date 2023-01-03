الامارات | بعد رونالدو.. نجم عالمي جديد في النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع نادي النصر سقف طموحه في سلسلة التعاقدات الضخمة التي يجريها لتعزيز صفوفه وزيادة القيمة السويقية للنادي وتوسيع قاعدته الخليجية والقارية والعالمية، ولم تكن صفقة تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الوحيدة.

وفجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن عرض مغري من نادي النصر للنجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق الذي يلعب حالياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن "عرض النصر لراموس (36 سنة) لا يمكن رفضه"، موضحة أن "راموس وعد إدارة النصر بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم بعد نهاية مباراتي باريس ضد بايرن ميونخ في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، كي يكون متفرغا للتفكير في العرض لأنه يريد أن يظهر قدراته في دوري الأبطال".

وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو مقابل 500 مليون يورو لمدة موسمين ونصف، وقد وصل "الأسطورة" إلى الرياض واجتاز الفحص الطبي، تمهيداً للتوقيع الرسمي على عقده الجديد وسيتم تقديمه اليوم عند الساعة 19:00 من مساء اليوم.