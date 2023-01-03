ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز وخسارة الزمالك أمام أسوان.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - استعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11 ليرفع رصيده لـ 27 نقطة، مستغلا هزيمة الزمالك، الذي خسر بنتيجة (1-2) أمام أسوان، ليتوقف رصيده عند 24 نقطة.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز:
1 – الأهلي 27 نقطة
2 – الزمالك 24 نقطة
3 - فيوتشر 22 نقطة
4 - بيراميدز 20 نقطة
5 - غزل المحلة 18 نقطة
6 - الاتحاد السكندري 18 نقطة
7 - أسوان - 15 نقطة
8 - المصري البورسعيدي 14 نقطة
9 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
10 - المقاولون العرب - 12 نقطة
11 - طلائع الجيش - 12 نقطة
12 - البنك الأهلي 9 نقاط
13 - سموحة - 9 نقاط
14 - فاركو - 8 نقاط
15 - الداخلية - 8 نقاط
16 - إنبي 7 نقاط
17 - حرس الحدود - 7 نقاط
18 - الإسماعيلي 6 نقاط
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان:
1- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - المركز الأول، برصيد 7 أهداف.
2- أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - المركز الثاني برصيد 5 أهداف.
3- رفيق كابو (إنبي) - يوسف أسامة نبيه (الزمالك)- محمد حمدي زكي (أسوان) – كريم بامبو (البنك الأهلي) المركز الثالث، برصيد 4 أهداف.
4- خالد قمر (طلائع الجيش) -رمضان صبحي، فخري لاكاي، مصطفى فتحي (بيراميدز) – عبد الرحمن خالد، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) - أحمد فتوح (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) - المركز الرابع برصيد 3 أهداف.