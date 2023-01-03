ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز وخسارة الزمالك أمام أسوان.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - استعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ11 ليرفع رصيده لـ 27 نقطة، مستغلا هزيمة الزمالك، الذي خسر بنتيجة (1-2) أمام أسوان، ليتوقف رصيده عند 24 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز:

1 – الأهلي 27 نقطة

2 – الزمالك 24 نقطة

3 - فيوتشر 22 نقطة

4 - بيراميدز 20 نقطة

5 - غزل المحلة 18 نقطة

6 - الاتحاد السكندري 18 نقطة

7 - أسوان - 15 نقطة

8 - المصري البورسعيدي 14 نقطة

9 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

10 - المقاولون العرب - 12 نقطة

11 - طلائع الجيش - 12 نقطة

12 - البنك الأهلي 9 نقاط

13 - سموحة - 9 نقاط

14 - فاركو - 8 نقاط

15 - الداخلية - 8 نقاط

16 - إنبي 7 نقاط

17 - حرس الحدود - 7 نقاط

18 - الإسماعيلي 6 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان:

1- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - المركز الأول، برصيد 7 أهداف.

2- أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

3- رفيق كابو (إنبي) - يوسف أسامة نبيه (الزمالك)- محمد حمدي زكي (أسوان) – كريم بامبو (البنك الأهلي) المركز الثالث، برصيد 4 أهداف.

4- خالد قمر (طلائع الجيش) -رمضان صبحي، فخري لاكاي، مصطفى فتحي (بيراميدز) – عبد الرحمن خالد، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) - أحمد فتوح (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) - المركز الرابع برصيد 3 أهداف.