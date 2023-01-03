الأهلي يعلن رسميًا حجم إصابة كريم فؤاد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها كريم فؤاد لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

وكان فؤاد قد غادر مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، بعد شعوره بآلام في الركبة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن كريم فؤاد حصل على راحة اليوم وسوف يبدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد له بدءا من غدٍ الأربعاء.

وفاز الأهلي على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة انبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري، والمحدد لها الخامسة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف.