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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد جماهير النصر السعودي لاستقبال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "مرسول بارك".

موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب النصر

وأعلن نادي النصر عزمه على إقامة حفل استقبال للهداف التاريخي لكرة القدم مساء اليوم، احتفالا بانضمامه للفريق في صفقة تاريخية.

من جانبها، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن بعض تفاصيل حفل تقديم كريستيانو رونالدو لجماهير النصر في معقل الفريق.

وأشارت إلى أن برنامج حفل تقديم كريستيانو رونالدو سيتضمن كلمة مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، يرحب خلالها بانضمام رونالدو للعالمي.

كما سيقوم صاحب الـ37 عاما بتوزيع الهدايا على الجماهير الحاضرة في مدرجات "مرسول بارك"، بعدما يتحدث إليهم في كلمة قصيرة، يتبعها بإرسال الكرات إلى الجماهير.

يأتي ذلك في ظل التهافت الجماهيري على شراء تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو، إذ تجاوز الإقبال سعة ملعب "مرسول بارك"، الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج.



حفل تقديم كريستيانو رونالدو وتوقيع عقده مع النصر سيقام يوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الثاني 2023 بملعب مرسول بارك، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

وسينطلق الحفل في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

رحب رودي جارسيا، مدرب النصر السعودي، بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم إلى فريقا حديثا في صفقة مجانية.

وانضم رونالدو، الذي كان لاعبا حرا بعد إنهاء ارتباطه بمانشستر يونايتد بشكل مثير للجدل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي في صفقة تمتد لعامين ونصف، قدرت وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (213.30 مليون دولار).

وقال جارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون: "التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية".

وأضاف "سعداء بوصوله وانضمامه إلينا، فالهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر وإمتاع الجماهير".

وسيتم تقديم رونالدو في ملعب مرسول بارك، حيث من المتوقع أن يحضر 25 ألف مشجع.

وشهد النادي السعودي زيادة عدد المتابعين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بالملايين منذ إعلانه عن انضمام رونالدو إليه.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، 819 هدفا في مسيرته، ويمثل وصوله انقلابا لكرة القدم في الدولة الخليجية، التي تتطلع إلى جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى دوري المحترفين السعودي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي: "سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

واختتم "كريستيانو، أهلا بك في بيتك الجديد، أهلا بك في الدوري السعودي للمحترفين".

وثق نادي النصر السعودي لحظة تاريخية، بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، تمهيدا لانضمامه إلى "العالمي".

النصر أعلن الجمعة الماضية عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو لمدة عامين ونصف، سيحصل بموجبه على مبلغ 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا حسب ما أكدته تقارير إعلامية عالمية.

وقبل ساعات قليلة وصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لبدء مشواره مع النصر.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من وصول رونالدو إلى السعودية.

وحرص عدد كبير من المشجعين على استقبال قائد منتخب البرتغال والتقاط الصور التذكارية معه.

حسب ما أعلن عنه نادي النصر في وقت سابق، فإن حفل تقديم كريستيانو رونالدو وتوقيع عقده مع "العالمي" سيقام يوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الثاني 2023 بملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.



سيرتدي النجم صاحب الـ37 عاما القميص الذي يحمل الرقم 7، وهو نفس قميصه مع أنديته السابقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

سعر قميص كريستيانو رونالدو مع النصر يبلغ 414 ريالا، حسب تقرير نشرته صحيفة "الميدان" السعودية.

وبحسب ما أعلنته صحيفة "الاقتصادية"، فإن نادي النصر جمع في أقل من 24 ساعة منذ الإعلان عن الصفقة، ما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي نظير بيع قمصان كريستيانو رونالدو في المتجر الرسمي، حيث نفدت الكمية المتاحة.

طريقة حجز تذاكر حفل توقيع عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

وبعد نفاد أول دفعة من قمصان رونالدو، ظهرت الأحد الماضي دفعة جديدة من القمصان.