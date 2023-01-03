شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها كريم فؤاد لاعب الفريق، حيث أثبتت، الأشعة التي أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع في أربطه الركبة.

وأوضح أن اللاعب حصل على راحة اليوم وسوف يبدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد له بدءا من غدٍ الأربعاء.

وغادر كريم فؤاد مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة في الركبة.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز أمس بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وقاد كولر ، الأهلي في 11 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم فاز في 8 وتعادل في 3 ليتربع على قمة الدوري بـ27 نقطة، ولم يخسر الأهلي مع المدير الفني السويسري وهو الفريق الوحيد الذي لا يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الأن .

وسجل الأهلي تحت قيادة كولر ، 20 هدفاً ، واستقبلت شباكه 5 أهداف ليُصبح المارد الأحمر هو الأقوى دفاعياً بينما يأتي في المركز الثاني هجومياً.

من جانبه ، أبدى مارسيل كولر سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً أمس، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.