شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن اللاعب حصل على راحة اليوم وسوف يبدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد له بدءا من غدٍ الأربعاء.
وغادر كريم فؤاد مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة في الركبة.
وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز أمس بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب.
وسجل الأهلي تحت قيادة كولر ، 20 هدفاً ، واستقبلت شباكه 5 أهداف ليُصبح المارد الأحمر هو الأقوى دفاعياً بينما يأتي في المركز الثاني هجومياً.
من جانبه ، أبدى مارسيل كولر سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً أمس، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.