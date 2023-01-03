شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد شريف وحسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على إشراك محمد شريف مهاجم الفريق في التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة إنبى المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد شريف في مباراة بيراميدز التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للدوري كبديل بعد خروج زميله شادى حسين

وحرص كولر على الإشادة بمحمد شريف في المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة بيراميدز مؤكداً أن اللاعب كان مؤثراً في المباراة بتحركاته الواعية وتنفيذه للدور المطلوب منه بمجرد نزوله .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الخميس على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

كما أستقر كولر، على إعادة حسين الشحات لاعب الأهلي للتشكيل الأساسى في مباراة إنبى بعدما شارك الشحات بديلا في مباراة بيراميدز التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري، بعد إصابة زميله كريم فؤاد في الشوط الأول بجزع في أربطة الركبة.

وتألق حسين الشحات وصنع فرص خطيرة على المرمى كما نجح في صناعة الهدف الثالث الذى سجله أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز في مرماه بالخطأ.

وتأكد غياب كريم فؤاد عن المشاركة مع الأهلى في مباراة إنبى بسبب الإصابة بجانب غياب أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبى.