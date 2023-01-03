شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الدور التمهيدى لكأس مصر موسم 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2022 - 2023 التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وتأتى المباريات كالتالى :

_ وادى دجلة X السكة الحديد

_ المنيا x مصر المقاصة

_ بنى سويف X لافيينا

_ كيما أسوان X الجونة

_ شبان مسلمين قنا X شبان مسلمسن أسنا

_ بنى مزار X أسمنت أسيوط

_ بترول أسيوط X طامية

_ تليفونات بنى سويف X ديروط

_ نجوم المستقبل xالنصر

_ المصرية للاتصالات xالترسانة

_ العبور xالطيران

_ الإنتاج الحربى Xأف سى مصر

_ إيستران كومبانى X الو إيجبت

_ المرج Xجمهورية شبين

_ بورتو السويس Xمركز شباب السرو

_ منتخب السويس xكهرباء الإسماعيلية

_ القناة xبتروجيت

_ الشرقية بالزقازيق Xباى

_ بايونيرز Xدكرنس

_ مركز شباب منية سمنود Xالنصر

_ المنصورة xنبروه

_ بلدية المحلة xرايه

_ سبورتنج كاسل x طنطا

_ كفر الشيخ Xبروكسى

_ سبورتنج X المجد السكندرى

_ الاولميبى Xالحمام

_ طلائع الاسطول X الهلال بالضبعه

_ أبوقير المرحول Xبالسلوم

ومن جانب أخر حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التى يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، 16 يناير الجارى موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي ، في الدور قبل النهائي لكأس مصر لموسم 2021 / 2022.

كما تحدد 17 يناير موعدًا لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات نفس الدور فى تمام السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي.