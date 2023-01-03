منتخب الرماية يعلن القائمة المشاركة فى جولة كأس العالم بالرباط

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى عن القائمة الرسمية للمنتخب المصري للرماية المشارك في جولة كأس العالم للرماية بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 11 إلى 24 يناير الجاري .

وجاءت القائمة كالتالى :

منتخب السكيت رجال

- سركيس مارتيان

منتخب السكيت سيدات

- أميرة بهاء الدين أبو شقة

منتخب التراب رجال

- أحمد عبد الستار

- أحمد زاهر

- يوسف عاشور

- عبد العزيز محيلبة

منتخب التراب سيدات

- سحر طلعت

وحرص الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة الإيطالي لوسيانو روسي، على تكريم عدد كبير من اللاعبين، خلال حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي التي استضافتها مصر مؤخرا .

وشهد الحفل تكريم كل من الفرنسية أوشين مولر الفائزة بذهبية مسابقة البندقية 10 متر ضغط هواء سيدات، والهولندي رودرناكش باتيل الفائز بذهبية مسابقة البندقيقة 10 متر ضغط هواء رجال.

وكرم لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللاعبة الألمانية دورين فينيكامب، بعد فوزها بذهبية المسدس 25 متر ضغط هواء، والإيطالية جيسيكا روسي بطلة منافسات "تراب" سيدات، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيتش الفائز بذهبية منافسات "تراب".

وتم تكريم الألمانية أنا جانسين الفائزة بذهبية البندقية 50 متر 3 أوضاع سيدات والتشيكي بيتر نيمبورسكي الفائز بذهبية البندقية 50 متر 3 أوضاع رجال، والذي كرمه وليد الملاح.

وكرم حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، اللاعبة الفرنسية كاميل جيدرزجيسكي، صاحبة ذهبية المسدس 10 متر ضغط هواء، وكذلك الدنماركي جاسبير هانسن الفائز بذهبية منافسات "الإسكيت" رجال، وكرم الأمريكية كاتلين كونور الفائزة بمنافسات "الإسكيت" سيدات.