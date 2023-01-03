شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح موقف حمدى فتحى وعبد المنعم قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفني للأهلي إن الثنائي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم لاعبي الفريق؛ يخوضان برنامجا تدريبيا منفرد بسبب الإجهاد العضلي.

وأوضح أن حالة الثنائي البدنية والطبية جيدة وسوف يخضعان لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة إنبي القادمة في الدوري. وغاب حمدي فتحي عن قائمة الفريق أمس أمام بيراميدز، فيما شارك محمد عبد المنعم في المباراة قبل أن يستبدل قبل نهاية أحداث الشوط الثاني. وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز أمس بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وقاد كولر ، الأهلي في 11 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم فاز في 8 وتعادل في 3 ليتربع على قمة الدوري بـ27 نقطة، ولم يخسر الأهلي مع المدير الفني السويسري وهو الفريق الوحيد الذي لا يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الأن .

وسجل الأهلي تحت قيادة كولر ، 20 هدفاً ، واستقبلت شباكه 5 أهداف ليُصبح المارد الأحمر هو الأقوى دفاعياً بينما يأتي في المركز الثاني هجومياً.

من جانبه ، أبدى مارسيل كولر سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً أمس، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.