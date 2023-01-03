شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أيمن الرمادى مدرب وطنى يسير على خطى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويعتبر أيمن الرمادي المدير الفنى الحالى لنادى أسوان، أحد أبرز المدربين المصريين الذين سطعوا فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين .