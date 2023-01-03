شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أيمن الرمادى مدرب وطنى يسير على خطى الكبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.
الرمادى فاز بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية، ولعب الرمادى لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من الدورات التدريبية.
ونرصد فى السطور التالية حكاية أيمن الرمادى مع كرة القدم حتى أصبح واحدا من المدربين الكبار الذيت يشار إليهم بالبنان، بعدما حقق نتائج مميزة أخرها مع نادى أسوان بالدورى المصرى، ليعيد للأذهان أسماء المدربين المصريين الكبار أمثل حسن شحاتة ومحسن صالح وغيرهما.
- اعتزل كرة القدم عام إثر إصابته فى الرباط الصليبي.
- عمل ما يقرب من 15 عاما في الإمارات وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها الشارقة واتحاد كلباء وعجمان.
- تأهل بفريق دبي 3 مرات إلى دوري المحترفين الإماراتي، وكذلك والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان.
- استمر فى تدريب عجمان 5 مواسم متتالية وقدم مستويات مميزة مع الفريق.
- وصل بفريق دبي إلى دور الـ8 في كأس الإمارات لأول مرة في تاريخ النادي.
* تولى مهمة تدريب الظفرة الإماراتي عام 2008 وجمع 25 نقطة من 15 مباراة وضمن بقاء الفريق بالدوري.