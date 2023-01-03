شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع كولر في 11 مباراة بالدوري..الأقوى دفاعاً..لا يعرف الخسارة وصعد للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي أرقام جيدة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال بطولة الدوري الحالية وفقاً للغة الأرقام.

وقاد كولر ، الأهلي في 11 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم فاز في 8 وتعادل في 3 ليتربع على قمة الدوري بـ27 نقطة، ولم يخسر الأهلي مع المدير الفني السويسري وهو الفريق الوحيد الذي لا يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الأن .

وسجل الأهلي تحت قيادة كولر ، 20 هدفاً ، واستقبلت شباكه 5 أهداف ليُصبح المارد الأحمر هو الأقوى دفاعياً بينما يأتي في المركز الثاني هجومياً.

من جانبه ، أبدى مارسيل كولر سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على بيراميدز خلال مباراتهما معاً أمس، وقال: نحن سعداء بالفوز على بيراميدز وكنا منظمين، ووظفنا اللاعبين بشكل جيد ونعلم أن بيراميدز فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى وتقدمنا في النتيجة بتصويبة رائعة من السولية.

وأضاف كولر، في تصريحات له عقب المباراة: كنا نغلق اللعب ونجعلهم يجرون خلف الكرة من أجل إرهاقهم، وفي الشوط الثاني، كنا أكثر صلابة ومرت الأمور كما خططنا لها، وكانت مباراة مهمة حتى تدرك اللاعبين كيف تنتشر داخل الملعب وكيف تدافع ولا تستقبل أهدافا، وهذا من سمات الفرق الكبيرة وقد تحقق ذلك داخل الملعب، وبين الشوطين شعرت أن شادي غير قادر على استكمال المباراة، ولذلك دفعت بشريف وقدم مستوى جيدا، وكان يتحرك بشكل جيد بين دفاع بيراميدز.

وتابع: التدوير الغرض منه إراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة كما حدث مع كريم فؤاد، ولا نعرف موقفه، بخلاف أننا نعتمد على الضغط العالي، ولا أستطيع الجزم بإمكانية تثبيت التشكيل من عدمه، ونحتاج مجهودا مضاعفا من اللاعبين.

واستطرد: أعتقد أن استاد القاهرة أفضل ملعب داخل مصر وأتمنى أن أستمر في اللعب عليه والإدارة وعدتني باللعب عليه وارغب في مساعدة اللاعبين بتقديم أفضل كرة في المباريات.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: استطعنا تحقيق الفوز في الاختبارات الصعبة أمام الزمالك وبيراميدز، وهو يمنحنا ثقة ويجعلنا نسير على الطريق الصحيح، واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا لتطبيق فكري وتطوير الأداء.