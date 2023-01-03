شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كريم العراقي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، وذلك بعد إصابة اللاعب بتمزق خفيف في منشأ العضلة الخلفية خلال المباراة السابقة أمام أسوان.

ومن المقرر أن يخضع العراقي لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة التي تسبق لقاء المصري أمام الاتحاد السكندري وذلك لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التي تختلف عن إصابته السابقة التي تسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

واقتربت إدارة النادي المصري من حسم أول صفقتين في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث حصل النادي البورسعيدي، على توقيع عمر الوحش ومحمد الشامي لاعبا الإسماعيلي، وتنتظر الإدارة موافقة يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي فقط للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، صفحة الفوز على الداخلية بهدف نظيف، خلال مباراة الجولة 11 التي جمعت الفريقين على ستاد السويس، وذلك للتركيز على المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12.