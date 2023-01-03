وصافة الدورى تشعل مواجهة فيوتشر وسموحة فى الجولة 11 بالدوري

القاهرة - سامية سيد - يترقب فريق فيوتشر مواجهة قوية أمام نظيره سموحة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري، حيث يبحث فريق فيوتشر عن حصد الانتصار السابع بالدوري في الموسم الجاري.

وزادت دوافع أبناء علي ماهر قبل اللقاء المرتقب، خاصة بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها نادي الزمالك ضمن منافسات نفس الجولة بهدفين مقابل هدف أمام أسوان، ففي حالة فوز فيوتشر على سموحة يتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، والذي يحتل المركز الثاني حالياً برصيد 24 نقطة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات أخرى ولم يتلقى أي خسارة، وسجل فريق فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى، كأقوى خط دفاع في الدوري مناصفة مع نادي الزمالك الذي استقبل هو الآخر 4 أهداف فقط.