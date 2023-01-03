الامارات | المران الأول لمنتخب الإمارات في البصرة.. (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول لمنتخب الإمارات في البصرة.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى منتخب الإمارات لكرة القدم مساء أمس، أول حصصه التدريبية في مدينة البصرة استعدادا لخوض غمار دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.
وعلى الملعب الفرعي للمدينة الرياضية خاض الأبيض مرانه بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين.
وظهر الحماس والجدية على اللاعبين خلال التدريبات.
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