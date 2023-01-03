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الامارات | المران الأول لمنتخب الإمارات في البصرة.. (صور)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول لمنتخب الإمارات في البصرة.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى منتخب الإمارات لكرة القدم مساء أمس، أول حصصه التدريبية في مدينة البصرة استعدادا لخوض غمار دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي ستنطلق اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وعلى الملعب الفرعي للمدينة خاض الأبيض مرانه بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين.

وظهر الحماس والجدية على اللاعبين خلال التدريبات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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