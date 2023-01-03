الامارات | ورشة تحكيمية للاعبي منتخب الإمارات في «خليجي 25» بالبصرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» صباح اليوم ورشة عمل تحكيمية بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وذلك في مقر إقامة البعثة في البصرة.

وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر الدولي إسماعيل الحافي آخر التعليمات الخاصة بقانون لعبة كرة القدم والإجراءات التحكيمية التي سيتم اتباعها خلال خليجي 25 واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

كما تم خلال الورشة استعراض وشرح عدد من الحالات التحكيمية والقرارات المتخذه بشأنها منها حالات الطرد واحتساب ضربات الجزاء والمخالفات التي تستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد وغيرها.