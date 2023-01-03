أبرزها أرسنال ونيوكاسل.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يناير 2023، عدد من المباريات الهامة على المستوى المحلي والعالمي، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

ومن أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري، يلتقي فيوتشر مع سموحة، والإسماعيلي أمام البنك الأهلي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق أرسنال المتصدر نظيره نيوكاسل صاحب المركز الثالث، في مباراة مرتقبة على ملعب الإمارات.

وسيواجه ريال مدريد فريق كاسيرينو، على ملعب الأمير فيليب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد حرس الحدود، الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت مصر، 3:45 عصرًا بتوقيت السعودية، وتنقل على ontime sports 2.

غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت مصر، 3:45 عصرًا بتوقيت السعودية، وتنقل على ontime sports 1.

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ontime sports 2.

فيوتشر ضد سموحة، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ontime sports 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال ضد نيوكاسل، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports 1 HD Premium.

ليستر سيتي ضد فولهام، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports 3 HD Premium.

إيفرتون ضد برايتون، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports extra 1.

مانشستر يونايتد ضد بورنموث، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports 2 HD Premium.

كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد ضد كاسيرينو، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc 1 hd.

فالنسيا ضد لانوسيا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc extra 2 hd.

فياريال ضد كارتاخينا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc extra 3 hd.

إسبانيول ضد سيلتا فيجو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc 3 hd.

إلتشي ضد أتليتكو سبتة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

ليفانتي ضد خيتافي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

رايو فابيكانو ضد سبورتنج خيخون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.