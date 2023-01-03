وسائل إعلام تكشف التشخيص النهائي لإصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي ومدة غيابه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وكان كريم فؤاد قد أصيب خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز، في كرة مشتركة مع عبدالله السعيد، الأمر الذي جعله لا يستطيع استكمال المباراة، ليخرج بديلًا ويحل حسين الشحات بدلا منه.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن كريم فؤاد توجه مباشرةً إلى المستشفى لإجراء أشعة طبية، عقب انتهاء مباراة بيراميدز.

وأضاف المصدر أن الفحوصات التي أجراها كريم فؤاد أكدت معاناة اللاعب من "جزع في الرباط الصليبي للركبة بجانب وجود كدمة في الركبة".

وأوضح أن فترة غياب كريم فؤاد ستكون ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى مع الفريق.

يشار إلى ان الأهلي سيبدأ مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب في الأول من فبراير المقبل، ما يؤكد لحاق كريم فؤاد بالمونديال.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز، عاد الأهلي مرة أخرى ليحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما فقد الصدارة في الجولة الماضية لصالح منافسه الزمالك، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره أسوان.