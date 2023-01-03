شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب فرق دورى سوبر السلة "رجال" بعد أول جولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول ترتيب الفرق فى دوري السوبر "رجال" بعد خوض جولتين من المنافسات، حيث انتهت مباريات الجولة الثانية من مباريات دورى سوبر السلة، مساء أمس لتحديد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن .

وجاء ترتيب الفرق كالتالى :

الاتحاد السكندرى ثم الأهلى والزمالك فى أول 3 مراكز على الترتيب برصيد 4 نقاط لكلا منهما بالفوز فى أول جولتين .

وحل الجزيرة فى المركز الرابع وطلائع الجيش خامسا برصيد 3 نقاط لكلا منهما بالفوز فى مباراة وخسارة آخرى، فى المقابل يحتل مصر للتأمين المركز السادس ثم سموحة سابعا والاتصالات ثامنا برصيد نقطتين لكلا منهم بالخسارة فى المباراتين.

وكان ترتيب الفرق من التاسع للسادس عشر أسفر عن وجود الطيران فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، يليه سبورتنج وهليوبوليس على الترتيب ، بنفس رصيد النقاط ثم الزهور 3 نقاط في المركز الثانى عشر ، ومعه أصحاب الجياد بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر .

ويحل القناة في المركز الرابع عشر برصيد نقطتان فقط بعد الخسارة في المواجهتين التي خاضهما ، ثم الاولمبى نقطتان أيضا في الخامس عشر ، وأخيرا دسوق في المركز السادس عشر.