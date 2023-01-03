شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات جمعت الإسماعيلى والبنك الأهلى قبل لقاء الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، فريق البنك الأهلى اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة انتصاراته المحلية للتقدم تدريجياً بجدول ترتيب المسابقة خاصة وأن الفريق يحتل مركز لا يليق به على الإطلاق لإسعاد الجماهير التى تؤازره بشكل دائم من المدرجات.

وتعتبر هذه المواجهة هى الـ 6 للدراويش أمام الفريق الصاعد حديثًا فى السنوات الأخيرة، ففاز الإسماعيلى 1 وتعادل 3 وخسر 1، له 5 أهداف وعليه 4 أهداف، كلين شيت مباراتين، وذلك على النحو التالى ..

* الدوري العام ..

يوم 25 ديسمبر 2020 .. تعادلا صفر / صفر بالإسماعيلية

يوم 10 مايو 2021 .. فاز الإسماعيلى 2 / صفر بالقاهرة ( التونسى فخر الدين بن يوسف والأنجولى أرى بابل )

يوم 4 نوفمبر 2021 .. خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

يوم 22 مايو 2022 .. تعادلا 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد الشامي ووجيه عبد الحكيم / كريم بامبو فى مرمي فريقه الأسبق )

* كأس رابطة الأندية المحترفة ..

يوم 21 يناير 2022 .. تعادلا 1 / 1 بالإسماعيلية ( وجيه عبد الحكيم )