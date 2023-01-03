شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: فريد شوقى طلب الرحيل عن المصرى وننتظر الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، حقيقة طلب فريد شوقي لاعب وسط الفريق، الرحيل عن النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية: "فريد شوقي اتصل بياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، وأبلغنا أنه يريد الرحيل بعد تلقيه عرض من نادي آخر".

أضاف: الأجيال الجديدة لا تفكر للأمام ولكن تفكيرهم وليد اللحظة، بعكس جيلنا، حصدنا 3 نقاط مهمين بعد الفوز على الداخلية، وتحدثنا مع مجلس الإدارة محتاجين مساعدة عشان حسام يعرف يشتغل.

واصل مدير الكرة بالمصري: كنا ننتظر أن تلعب الصفقات الجديدة معنا في مباراة الداخلية، وهذا أمر "تاعبنا" بسبب الفريق نريد أن يكون لدينا بدائل ولكن حسام متكتف بشكر اللاعبين الحاليين على مجهودهم لكن محتاجين تدعيم.

وكشف مصدر بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن اقتراب النادي المصري من إتمام صفقتي عمر الوحش ومحمد الشامي، لاعبي النادي الإسماعيلي، وأكد المصدر أن كلا اللاعبين أبدى رغبته وترحيبه للعب بصفوف الفريق البورسعيدي، مشيرا إلى أن موافقة إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي فقط هي التي ستحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتغلب المصري على فريق الداخلية بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الإثنين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، ليصحح الفريق البورسعيدي مساره بعد الهزيمة في الجولة العاشرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.